Anche oggi, la Sampdoria ha riposato. L’appuntamento per i blucerchiati, in ottica Fiorentina, è stato dato per domani quando Giampaolo al Mugnaini affronterà la preparazione della gara. Il tecnico cercherà di sistemare l’aspetto mentale.



Era stata ventilata anche l’opzione di un mini ritiro come quello fatto pre Verona. Soluzione che, però, per il momento non sembra trovare conferme.