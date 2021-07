Jeison Murillo ha passato le ultime due stagioni in prestito in Spagna, prima al Valencia e poi al Celta Vigo. Adesso è rientrato alla Sampdoria, ma il difensore colombiano è pronto a lasciare nuovamente Genova. Come riporta TuttoSport, su di lui c'è l'interesse del Galatasaray, oltre alle squadre spagnole dove ha già giocato che vorrebbero averlo di nuovo a disposizione.