Uno dei giocatori in uscita dalla Sampdoria, dopo il prestito non entusiasmante dello scorso campionato al Torino, è Nicola Murru. Per il terzino sardo si potrebbe prospettare addirittura un ritorno a casa, nella squadra che lo ha cresciuto e lanciato, ossia il Cagliari.



Secondo Sky Sport la società rossoblù, che vanta pure il diritto al 25% di una possibile cessione futura di Murru, starebbe pensando di riprendere il laterale mancino. La trattativa sarebbe impostata sulla base di uno scambio con un altro difensore sinistro, il classe 1999 Alessandro Tripaldelli.