Il post Eusebio Di Francesco ha visto l'intero staff dell'ex allenatore della Sampdoria liberarsi dopo la sfortunata esperienza genovese. Non tutti i collaboratori del mister però hanno lasciato il Mugnaini: con la nuova gestione Ranieri, infatti, c'è un sopravvissuto. Si tratta di Fabrizio Lorieri, portiere cresciuto nelle giovanili dell'Inter e che vanta un passato con Torino, Lecce e persino Genoa.



Quando Ranieri ha iniziato la sua esperienza alla Samp, nello staff dell'allenatore era libera la casella del preparatore dei portieri. Il suo storico ​collega Pellizzaro non lo ha più seguito dopo Leicester, e così al Nantes e al Fulham l'allenatore romano si è fatto aiutare da Orlandoni, ex Inter, che però non ha raggiunto Ranieri a Roma, preferendo rimanere in Inghilterra.



A quel punto Ranieri, scrive Il Secolo XIX, arrivando a Bogliasco ha optato con il club di proseguire con Lorieri, che a quel punto ha chiesto il permesso a Di Francesco di liberarsi proseguendo la sua avventura genovese.