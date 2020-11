Ieri il quotidiano genovese Il Secolo XIX aveva diffuso la notizia dell'apertura di due linee di credito da parte di ​Banca Sistema e Banca Generali per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che avrebbero garantito ulteriore liquidità nell'immediato al numero uno di Corte Lambruschini e alla società blucerchiata.



In serata però la redazione di Calciomercato.com è stata contattata dall'ufficio stampa di Banca Generali, che ha smentito in maniera decisa di aver concesso qualunque linea di credito a Ferrero e U.C. Sampdoria