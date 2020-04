E' durata davvero molto poco la suggestione Davide Vagnati come direttore sportivo per la Sampdoria. Il dirigente ormai ex della Spal ha infatti rescisso il suo contratto con il club di Ferrara: "​S.P.A.L. srl comunica che in data odierna il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati ha risolto il contratto col club biancazzurro" ha scritto sul suo sito ufficiale la società. "Fin dall’avvio dell’esperienza con la nuova dirigenza spallina della famiglia Colombarini e del presidente Walter Mattioli nel luglio 2013, Vagnati è stato il riferimento dell’area sportiva, ruolo in precedenza ricoperto anche nella Giacomense, dove aveva iniziato il percorso prima da calciatore per tre stagioni e poi come direttore sportivo" ha poi aggiunto la squadra biancoazzurra.



L'addio di Vagnati alla Spal è propedeutico ad una nuova avventura, che però non sarà a Genova. Il ds infatti dovrebbe abbracciare il Torino di Urbano Cairo a stretto giro di posta. Sempre incerto invece il futuro in casa blucerchiata, con Ferrero diviso tra una riconferma dell'attuale dirigente Carlo Osti, la suggestione Cassano e le idee Romairone o Foggia.