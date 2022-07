La Sampdoria non demorde, e anzi il club blucerchiato, dopo aver perfezionato un paio di movimenti in uscita in attacco, sembra tornato alla carica per Marko Pjaca. Quello appena effettuato dai blucerchiati, però, sarebbe l'ultimo tentativo per convincere il croato ad accettare la destinazione genovese.



Secondo Nicolò Schira la Sampdoria avrebbe offerto al fantasista della Juventus un contratto da 1,1 milioni per spingerlo ad accettare il corteggiamento di Corte Lambruschini, dopo il 'no' della scorsa settimana. Adesso il Doria attende una risposta da parte di Pjaca. L'accordo con i bianconeri, invece, non è un problema ed è già stato raggiunto. Alla Vecchia Signora andrebbe un piccolo indennizzo (si parla di 200mila euro) per l'ultimo anno di contratto del calciatore. In caso dovesse accettare la Samp, Pjaca firmerebbe sino al 2025.