Una Sampdoria (anche) a tinte qatariote? E' un'opzione da non esclude a priori, almeno dopo il passaggio di mano da Massimo Ferrero al duo Radrizzani-Manfredi. Già da tempo l'indiscrezione circola, confermata anche da L'Equipe in Francia. Adesso però arrivano nuove conferme, questa volta dal mondo del Padel.



Secondo Telenord infatti Nasser Al-Khelaifi sarebbe interessato ad investire nella Sampdoria tramite il suo Qatar Sports Investments. Negli ultimi giorni, l'indiscrezione ha ripreso vigore dal mondo del padel internazionale. Il presidente della Federazione internazionale padel Luigi Carraro (figlio di Franco Carraro, ex presidente della Figc, del Coni e membro del Comitato olimpico internazionale) ha esteso l'affiliazione anche al Qatar, e da questi ambienti si sarebbe parlato apertamente di un ingresso di QSI nell'azionariato della Sampdoria,sulla falsariga di quanto fatto con il Braga.



Nasser Al-Khelaifi e Andrea Radrizzani vantano una solida amicizia, e l'ex patron del Leeds avrebbe deciso di coinvolgere il miliardario proprietario del Psg nella Sampdoria, seppur con quote minoritarie. Stando all'emittente ligure però ciò avverrà soltanto dopo il closing, e soltanto dopo che Radrizzani e Manfredi avranno reso appetibile e funzionale la Sampdoria.