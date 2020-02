La Sampdoria ha da tempo un feeling importante con il Belgio: dalla Jupiler Pro League sono arrivati prima Dennis Praet, poi Omar Colley, e ora il club blucerchiato potrebbe tentare un altro colpo. Il nome caldo sarebbe quello di Emmanuel Dennis, centravanti classe 1997 di proprietà del Bruges.



Il calciatore nigeriano viene considerato un prospetto molto interessante, grazie alle sue 30 apparizioni stagionali, condite da 8 reti tra campionato e Champions. A complicare la vicenda, però, ci sono almeno due aspetti. Il primo è rappresentato dalla concorrenza di una 'big' come il Borussia Dortmund, che recentemente ha pure inviato un osservatore per monitorare da vicino la prestazione di Dennis contro il Charleroi dello scorso 29 gennaio.



L'altro ostacolo è rappresentato dal prezzo: Dennis è fresco di rinnovo sino al 2022, e il Bruges chiede addirittura 25 milioni per il suo gioiello. Troppi, per la Samp: se la squadra delle Fiandre non abbasserà le sue pretese, l'eventuale trasferimento di Dennis a Genova resterà soltanto una suggestione di mercato.