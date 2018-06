Non solo Sportiello e Cragno: la Sampdoria alla ricerca di un portiere guarda anche al Sudamerica, terreno di caccia preferito per Walter Sabatini. Oltre al profilo di Jandrei, la Sampdoria starebbe sondando anche Agustin Daniel Rossi, portiere classe 1995 del Boca Juniors.



Il giocatore, titolare del popolare club argentino, è seguito da numerose società tra Italia e Europa. Sull'estremo difensore si starebbe muovendo anche l'Inter, squadra storicamente appassionata ai giocatori 'albicelesti'. Secondo i rumors provenienti dal Sudamerica, il costo del cartellino di Rossi sarebbe decisamente più elevato di quello di Jandrei. Il Boca infatti vorrebbe circa 9 milioni per il suo gioiellino.