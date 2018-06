Classe 1999, mediano e all'occorrenza centrocampista, nato in Belgio e cresciuto nel Lierse prima di essere acquistato dal Bruges. Questo è l'identikit di Daouda Peeters, uno dei primissimi colpi della Sampdoria targata Walter Sabatini che inizia a muoversi sul mercato. Oggi infatti sarà il giorno del giovane centrocampista, protagonista la scorsa stagione con la maglia dell'Under 21 del club belga.



Il calciatore, che era anche nel giro della sua Nazionale Under 19, si è messo in mostra nell'ultimo Torneo di Viareggio. Peeters è atteso già in giornata nel capoluogo ligure per le visite mediche. Una volta sostenuti gli esami del caso, verrà messo sotto contratto dalla Sampdoria. Giampaolo poi, dopo averlo visionato, deciderà se aggregarlo alla prima squadra o se lasciarlo a maturare un'ulteriore stagione in Primavera, prima di lanciarlo nel calcio dei 'grandi'.