La Sampdoria sta per ufficializzare due operazioni in entrata, riguardanti il tanto atteso regista e il secondo portiere. In arrivo, rispettivamente da Roma e Napoli, ci sono Gonzalo Villar e Nikita Contini. Entrambi i giocatori sono attesi oggi a Genova, per le visite mediche e le firme sui contratti.



Gonzalo Villar arriverà in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. La Samp è riuscita a convincere la Roma, che inizialmente pretendeva l'obbligo di riscatto. Contini, portiere classe 1996, si trasferirà dal Napoli anche lui in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto, scrive Sampnews24.com.