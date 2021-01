C'è grande fiducia in seno alla Sampdoria per l'arrivo del nuovo terzino sinistro. Il nuovo rinforzo blucerchiato dovrebbe essere Sinasi Sy, esterno classe 1999 di proprietà dell'Amiens. Non dovrebbe trattarsi di un'operazione troppo complessa: il giocatore è in scadenza a giugno 2021, e costerà al Doria soltanto 100.000 euro come parziale ricompensa al club francese di Ligue 2 per la perdita anticipata di sei mesi.



Oggi, scrive Il Secolo XIX, le due società dovrebbero trovare l'accordo, in modo tale da poter chiudere l'affare e far arrivare Sy a Genova già da domani, lunedì, per le visite mediche e la relativa firma.