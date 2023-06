Oggi per la Sampdoria sarà una giornata campale sul fronte panchina. E' attesa in giornata infatti la risposta da parte della prima scelta blucerchiata, Fabio Grosso. Oggi il mister darà la sua risposta a Radrizzani, che però conta sul 'sì'. Il Campione del Mondo si è preso una settimana di riflessione, ha mantenuto i contatti con la Samp e ha valutato con attenzione la proposta dal punto di vista tecnico e programmatico. Oggi arriverà una decisione, in un senso o nell'altro.



In caso dovesse saltare l'operazione Grosso, la Samp molto probabilmente andrà sull'ex Lecce Baroni. Sembra ormai saltato invece Francesco Farioli. Il giovane emergente è destinato al Nizza, che nel casting aveva messo pure Grosso (questo potrebbe essere uno dei motivi dell'attesa dell'ex Frosinone). La decisione da parte del club della Costa Azzurra sarebbe arrivata venerdì sera, e per questo motivo secondo Il Secolo XIX sarebbe anche saltato l'incontro previsto nel week end tra Farioli e Radrizzani.