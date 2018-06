Dopo la notizia della fumata bianca tra la Sampdoria e Valon Berisha, si attendevano oggi le visite mediche del centrocampista del Red Bull Salisburgo, che verrà acquistato per circa 8 milioni di euro dal club di Ferrero. A Genova, però, Berisha non si è visto. Nessun caso, comunque, il giocatore arriverà, ma soltanto tra qualche giorno.



In queste ore Berisha, come si evince anche da una storia pubblicata su Instagram dallo stesso calciatore, è tornato a casa, in Norvegia a Stavanger, dove trascorrerà alcune ore con amici e famiglia. Secondo Sampnews24.com già sabato mattina il centrocampista volerà verso il capoluogo ligure, per sostenere le visite mediche con la Samp, presumibilmente insieme al nuovo colpo blucerchiato, ossia Lovro Majer.