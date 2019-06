In molti a Genova si stanno chiedendo che fine abbia fatto Gonzalo Maroni, trequartista argentino classe 1999 che già da qualche giorno ha sostenuto le visite mediche per la Sampdoria, senza però essere ancora ufficializzato. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato problemi fisici per il calciatore, emersi durante le visite mediche.



In realtà, a frenare la chiusura dell'operazione Maroni erano state soltanto alcune difficoltà burocratiche e tecniche, nulla in grado di mettere in pericolo l'affare. Già quella odierna potrebbe essere la giornata giusta per l'annuncio ufficiale, e per festeggiare finalmente il giovane argentino come nuovo colpo della Samp.