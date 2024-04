Sampdoria, oggi risonanza per De Luca: il punto

Da sabato c'è grande apprensione in casaper l'ennesimo infortunio muscolare della stagione. Il problema, come spesso è avvenuto durante questo campionato, ha colpito uno dei giocatori più in forma della formazione di mister Pirlo ossia ManuelL'attaccante blucerchiato, dopo soli venti minuti della partita con il Sudtirol, si è toccato il, finendo poi a terra. L'ingresso dei medici doriani ha portato alla sostituzione dopo altri dieci giri d'orologio, con l'attaccante che ha provato a rimanere in campo inutilmente.

Oggi De Luca verrà sottoposto a degli esami, ossia una. Soltanto così si capirà l'entità dell'infortunio. Ovviamente lo staff sanitario doriano spera di aver fermato in tempo De Luca, in modo da non dover fronteggiare un problema particolarmente importante. In caso contrario, visti i pregressi, è possibile ipotizzare uno stop di almeno un mesetto, specialmente se dovesse trattarsi di un problema ai flessori, muscoli frequentemente colpiti in stagione per i giocatori blucerchiati.