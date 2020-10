Carlo Osti, ds della Sampdoria, ha parlato a Sky prima della sfida contro la Fiorentina: "Abbiamo avuto una partenza sbagliata. Non tanto a Torino, dove era prevedibile potessimo perdere, quanto col Benevento. Prestazione bruttissima, ci siamo fatti rimontare in casa. Forse è meglio che queste sconfitte arrivino all'inizio, dobbiamo riflettere su queste due partite".



SUL MERCATO - "Non è chiuso, per noi così come per le altre. C'è stato immobilismo, le squadre cercano di correre ai ripari. Avevamo individuato un po' di carenza a centrocampo, speriamo di riuscire a darla con Adrien Silva e Candreva. La squadra sta cambiando faccia, il mister deve lavorare. Non è facile trovare l'amalgama, ma il tempo".



SU RAMIREZ - "Bella domanda, lunedì sera avremo la risposta. Il mercato è aperto, non mi sento di escludere niente".



SU FAZIO - "L'idea può svilupparsi solo se parte Colley. Fazio ha 2 anni di contratto con la Roma, dovremo trovare un punto di equilibrio".



SU BONAZZOLI - "Ha rinnovato da poco il contratto con noi per 5 anni. Tutti stanno cercando di completare le rose, gli interessi ci fanno piacere. Stiamo a vedere cosa succederà".



SU RANIERI - "Non potremmo avere allenatore migliore dal punto di vista tecnico e di gestione. Sta gestendo gli ultimi giorni di mercato in modo british, altri allenatori avrebbero potuto essere più agitati. Lavora con tranquillità e la trasmette alla squadra".