Il nome in pole per la panchina della Sampdoria è quello di Fabio Grosso, ma rimane un possibile outsider. Si tratta di Francesco Farioli, giovanissimo tecnico reduce da un'esperienza in Turchia. L'allenatore, con idee innovative, suscita parecchia curiosità, tanto da essere finito nel mirino dello Shakhtar Donetsk.



Secondo alcuni rumors raccolti da Il Secolo XIX Radrizzani avrebbe in programma proprio nel weekend un incontro con Farioli, per conoscerlo e testarlo. L'allenatore a settembre prenderà il patentino Uefa B, ed intriga l'ex patron del Leeds.