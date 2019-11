Un po' di rimpianto per la mancata fumata bianca nella storia d'amore tra Gianluca Vialli e la Sampdoria a Genova, sponda blucerchiata, persiste. Molti avrebbero sognato di vedere coronato il sogno del bomber dello scudetto, che sperava di ritornare in Liguria da presidente doriano grazie alla cordata Dinan e Knaster.



C'è chi è certo del grande impegno che Vialli avrebbe profuso nella Samp. Ad esempio, ne è sicuro l'ex portiere blucerchiato Gianluca Pagliuca, compagno di Vialli in quella squadra indimenticabile: "​È vero che Gianluca avrebbe voluto fare le cose per bene" ha detto l'ex numero uno a Tuttosport "ma non è andata e sono felice ora di vederlo in Nazionale. Ha ritrovato il sorriso. Per il resto non so. Con Gianluca c’è un grande rapporto - conclude - ma non ne abbiamo mai parlato, non sarebbe stato giusto farlo".