La Sampdoria si prepara a salutare Lucas Torreira, che a breve dovrebbe salutare il club blucerchiato per sposare il progetto dell'Arsenal. Attualmente il centrocampista è con l'Uruguay al mondiale, e le visite mediche con i Gunners potrebbero andare in scena proprio in Russia. Torreira firmerà un contratto da 3 milioni netti a stagione, e il Pescara gongola dal momento che incasserà una discreta sommetta dalla cessione di Torreira. Quando la Samp lo prelevò dal club abruzzese infatti venne inserita una percentuale del 10% sulla futura cessione, ma sino ad un massimo di 1 milione di euro. Ed è questa la cifra che i blucerchiati corrisponderanno a Sebastiani.



Per sostituire Torreira, la Sampdoria ha un sogno. Si tratta di Leandro Paredes, regista dello Zenit San Pietroburgo. Sulla carta l'operazione sembra decisamente complicata. I russi lo avevano pagato tanto solamente un'estate fa alla Roma, e ora vorrebbero almeno 20 milioni per il centrocampista, che oltretutto guadagna parecchio e ha un contratto sino al 2021. Giampaolo però starebbe fortemente spingendo per riavere l'argentino, e secondo l'edizione genovese de La Repubblica la trattativa non sarebbe impossibile.



Lo stesso Paredes vorrebbe infatti tornare in Italia, e starebbe spingendo per una cessione. Inoltre l'ex giallorosso sarebbe particolarmente stuzzicato all'idea di ritrovare il suo mentore Giampaolo, e ciò potrebbe consentire alla Samp di abbassare le pretese economiche dello Zenit, aprendo una trattativa per il calciatore classe 1994.