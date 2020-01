Il tira e molla estenuante tra la Sampdoria e il Napoli potrebbe concludersi in maniera negativa: da tempo le due società stanno trattando per il cartellino di Lorenzo Tonelli, ma alla fine il difensore potrebbe anche non approdare a Genova.



Secondo Il Secolo XIX il Doria e gli azzurri non si sarebbero ancora accordati sul prezzo, e per questo motivo la pazienza della Samp pare essersi ormai ridotta ai minimi termini. Anzi, lo stesso Ferrero potrebbe decidere di interrompere il filo con il collega De Laurentiis: a riprova di ciò ci sono le altre piste sondate dai blucerchiati, partendo dai contatti con l'Atalanta per Masiello fino all'interessamento per Gabbia del Milan.