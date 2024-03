Sampdoria, Pedrola c'è. Piccini, rientro in gruppo slittato a domani

Non arrivano solo brutte notizie da Bogliasco per lacome quelle dell'infortunio di Benedetti. Per i blucerchiati infatti c'è pure spazio per qualche sorriso e per qualche recupero importante. Il principale, quello più atteso, riguarda Estanis, ormai ad un passo dal rientro tra i convocati dopo quasi sei mesi dall'infortunio che ha condizionato gran parte della sua stagione. Nelle ultime settimane ormai lo spagnolo si sta allenando regolarmente: domenica ha preso parte alla sfida in famiglia con la Primavera, ieri ha lavorato a pieno regime e lunedì potrebbe fare il suo ritorno al Ferraris.

Quello di Pedrola sarà un recupero importante per Pirlo, che potrà così anche lavorare sull'assetto della sua squadra, ma non dovrebbe essere l'unico. Anche in difesa il mister potrebbe riavere Cristiano, out da un mese. Il difensore ha saltato le ultime tre gare per un problema muscolare, ma ormai sembra vicinissimo alla completa guarigione. Ci si attendeva di riavere Piccini in gruppo già ieri, in realtà il reintegro è slitatto a domani. Il rallentamento però non dovrebbe impedirgli di essere convocato lunedì. Tra l'altro, Pirlo dovrà fare i conti con la squalifica in difesa di Facundo Gonzalez. Al suo posto dovrebbe partire titolare Murru.