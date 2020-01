Niente Zaza, né Pjaca o Younes, tutti e tre sondati ma non convinti della destinazione blucerchiata: alla fine la Sampdoria, dopo aver perfezionato la cessione di Gianluca Caprari al Parma, ha individuato il sostituto, anzi, i sostituti del calciatore in altri due profili. Il primo è quello di Antonino La Gumina, centravanti classe 1996 seguito a lungo da Pecini in passato prima del suo trasferimento all'Empoli. Sarà quindi l'attaccante scuola Palermo, 17 presenze e 4 gol in Serie B in questo campionato, il sostituto di Caprari.



L'altro rinforzo per il reparto offensivo sarà invece con tutta probabilità Ebrima Colley dell'Atalanta. Gambiano, classe 2000 e imparentato con il difensore blucerchiato Omar, con cui condivide lo stesso cognome (sono cugini), il calciatore è conteso anche dal Pescara, ma oggi dovrebbe andare in scena l'incontro decisivo tra le parti, che potranno così cercare di trovare la quadra dell'operazione.