Danimarca-Svezia è stata una sorta di derby interno in casa Sampdoria. Da una parte il baby talento blucerchiato Mikkel Damsgaard, titolare alla prima convocazione nella Nazionale maggiore, dall’altra invece l’esperto centrocampista Albin Ekdal, perno della formazione gialloblù lasciato però in panchina a rifiatare. Il grande protagonista di giornata però è stato proprio il classe 2000 Damsgaard, arrivato in estate dal Nordsjaelland dopo che la Samp se lo era assicurato quasi un anno fa, bruciando la concorrenza di numerose società estere.



Damsgaard ha disputato un ottimo match, coronato al 73’ minuto da una grande giocata. L’assist sfoderato dal numero 38 blucerchiato per il compagno Alexander Bah è stato infatti davvero splendido. Damsgaard, servito all’altezza del dischetto del rigore e marcato da un difensore svedese, ha toccato il pallone di esterno per l’accorrente Bah, liberando l’esterno destro tutto solo nel cuore dell’area di rigore per il definitivo 2-0 dei padroni di casa nel derby scandinavo.