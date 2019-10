Si è scatenato il mercato sulle panchine di Serie A. Protagoniste Genova e la sponda rossonera di Milano, dove potrebbe approdare a breve Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha dato il suo assenso al Milan, e ciò coinvolgerà anche la Sampdoria e il Genoa. L'ok di Spalletti - che sta cercando la quadra economica con Elliott e Zhang, essendo sotto contratto con l'Inter - ha infatti 'liberato' Pioli, che a questo punto potrebbe accettare il corteggiamento dei rossoblù o dei blucerchiati.



L'ex tecnico della Fiorentina però secondo Sky Sport andrebbe al Genoa, obbligando la Sampdoria a virare su altri profili. Resta sempre viva per i blucerchiati la pista che conduce a Iachini, con l'ipotesi Gattuso sullo sfondo. Arrivare all'ex tecnico del Milan però sembra piuttosto complicato per il Doria, dal momento che la trattativa non è ancora decollata.