Dopo una notte di riflessione, la Sampdoria ha deciso: Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore. L'ex Juventus ha superato Farioli all'ultima curva, la società sta definendo in questi minuti gli ultimi dettagli con l'entourage. Per Pirlo è pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo, come riporta Sky Sport.



IL RITORNO IN ITALIA - L'ex centrocampista torna in Italia dopo l'ultima esperienza in Turchia sulla panchina del Fatih Karagümrük, che ha lasciato poco prima della fine del campionato. Quella sulla panchina della Sampdoria sarà la terza esperienza di Pirlo da allenatore, nello staff ci sarà anche Roberto Baronio.



IL NO DI GROSSO - La scelta di puntare su di lui è stata propedeutica al no di Fabio Grosso: l'ex allenatore del Frosinone era la prima scelta del nuovo numero uno della Samp Radrizzani, ma la proposta è stata respinta e la società ha valutato altri profili: tra questi c'era anche il nome di Andrea Pirlo, che ha superato la concorrenza e in questi minuti sta definendo gli ultimi aspetti per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria.