C'è la situazione Defrel da sbrogliare per la Sampdoria in questi ultimi giorni di mercato, ma i blucerchiati vagliano anche altre opzioni e situazioni potenzialmente interessanti. La speranza della dirigenza doriana è quella di poter approfittare dei 'saldi' di fine sessione per assicurarsi qualche colpo last minute, in esubero dalle grandi società.



In quest'ottica rientrano ad esempio due pallini di Massimo Ferrero, ossia gli esterni Simone Verdi del Napoli e Matteo Politano dell'Inter. Entrambi i giocatori, scrive Il Secolo XIX, sono ancora nei radar blucerchiati, ovviamente a patto che le ultime, convulse giornate di mercato contribuiscano ad abbassare le richieste di Giuntoli e Marotta.



Si tratta però di operazioni su cui non fare conto adesso, anche perchè prima la Samp dovrebbe cedere qualche elemento in rosa, anche perchè attualmente ci sono 6 calciatori offensivi a disposizione di Di Francesco. Un indiziato a lasciare Genova potrebbe essere Bonazzoli, che ha parecchie richieste dalla Serie B.