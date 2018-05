Quella di Dennispotrebbe essere la prima cessione della sessione estiva 2018 della. Il centrocampista blucerchiato, smaltita la delusione per la mancata convocazione con il Belgio per il Mondiale, potrebbe ben presto consolarsi raggiungendo Torino, sponda, firmando un ricco contratto con i bianconeri. Marotta e Paratici avrebbero già sottoposto al giocatore e al suo entourage uncorposo, a cifre ben più alte di quelle percepite alla Sampdoria, ricevendo l'assenso del giocatore ovviamente stuzzicato dalla destinazione di prestigio. Oltretutto Praet non ha mai fatto mistero di apprezzare in modo particolare l'Italia e la Serie A, anche rispetto ad altri campionati importanti come la Premier.Nella trattativa potrebbe venire coinvolto anche Rolando: l'obiettivo dei Campioni d'Italia è quello di inserire il cartellino di uno dei tanti giocatori di proprietà della Vecchia Signora, ad esempio quello del centrocampista classe 1997 reduce da una stagione di buon livello giocata da titolare a Crotone. La Juve lo valuta circa 7 milioni, e vorrebbe completare l'offerta con una parte cash, raggiungendo l'importo della clausola, fissato adi euro. Il presidente Ferrero però non sembra intenzionato a fare sconti: il patron blucerchiato chiede molto di più rispetto ai 26 milioni previsti, come già successo con Schick. Bisogna infatti ricordare che una clausolaper mezzo di contropartite ma va pagata subito, in un'unica soluzione. Se ciò non avviene, la dirigenza doriana ha piena facoltà di fare il prezzo. Inoltre, quasi tutte le clausole inserite nei vari contratti hanno una scadenza: generalmente quelle dei giocatori blucerchiati sono valide soltanto sino a metà luglio. Dopo la Sampdoria potrebbe scatenare un'asta, e dovrebbe essere relativamente semplice riuscirci considerando i tanti gradimenti arrivati sulle scrivanie di Corte Lambruschini per Praet. Il caso Schick insegna.Nel frattempo, il giocatore belga su Instagram questa mattina ha postato una sua foto con la maglia blucerchiata, accompagnata da una didascalia in cui. Il profilo di Praet e relativa foto sono stati subito presi d'assalto dai tifosi blucerchiati, che implorano l'ex Anderlecht di rimanere ancora un anno a Genova, e da quelli bianconeri che invece lo salutano come se fosse già un nuovo acquisto della Juve. In molti comunque hanno letto il post come un indizio di mercato. E in tempo di social, è un'eventualità che non bisogna escludere a priori.