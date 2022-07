Lanon è pronta a chiudere solo per Marko Pjaca . Il club blucerchiato è al lavoro anche per un altro colpo, perché la dirigenza doriana vuole portare a Genova il talentino delIl club inglese cerca una squadra in cui il giocatore classe 2001 possa maturare, e la Samp rappresenta una meta gradita, mentre a Corte Lambruschini sono alla ricerca di un fantasista per aumentare il tasso tecnico a disposizione di Giampaolo.Secondo Sampnews24.com Paratici, ds del Tottenham, e Daniele Faggianoper parlare ulteriormente del giovane gioiellino spagnolo. Per arrivare alla fumata bianca, però, servirà uno sforzo da parte degli Spurs, che dovranno pagare una parte dell'ingaggio di Gil.