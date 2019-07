Emiliano Rigoni, esterno dello Zenit San Pietroburgo, nell'ultima stagione in prestito all'Atalanta, è uno degli obiettivi della nuova Sampdoria di Di Francesco. Secondo Sky Sport, i soriani avrebbero avanzato una prima offerta al club russo per l'esterno argentino: 1 milioni di euro per il prestito oneroso più 9 per l'eventuale riscatto, che diverrebbe obbligatorio al verificarsi di particolari condizioni.