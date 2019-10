La Sampdoria attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato il report dell'allenamento odierno, il primo per il neo-acquisto Andrea Bertolacci e il primo senza Eusebio Di Francesco.



Ecco il report completo

Riscaldamento atletico e tecnico, esercitazione tattica a pressione, partita a tema su campo ridotto. Questo il programma pomeridiano svolto dalla Sampdoria sul campo 1 del centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, dove Andrea Bertolacci ha vissuto insieme con il gruppo la sua prima assoluta in blucerchiato.



Seduta. Senza i cinque nazionali (Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto) e Gastón Ramírez (in permesso), Angelo Palombo ha condotto la seduta coadiuvato da Sergio Spalla e dal preparatore atletico Massimo Catalano. I portieri hanno invece lavorato con Daniele Battara.



Agenda. All’allenamento sono stati aggregati sei Primavera: Mohamed Bahlouli, Davide Canovi, Alessandro Casanova, Felice D’Amico, Tommaso Maggioni e Marco Pompetti. Terapie e fisioterapia per Karol Linetty, iter di recupero individuale sul campo per Gonzalo Maroni, individuale specifico in palestra per Morten Thorsbky. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia sessione.