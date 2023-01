Dopo aver richiamato Nicola, la Salernitana continua il pressing su Omar Colley della Sampdoria. I contatti tra club sono continui e i granata insistono per il difensore gambiano che potrebbe sbloccare anche l'arrivo di Aleksandar Dragović in blucerchiato. Il difensore austriaco - di origine serba - è un pallino di Stankovic che ha alzato il telefono per convincere il giocatore ad andare a Genova.



L'OFFERTA - Intanto la Sampdoria in questi giorni presenterà una nuova offerta alla Stella Rossa: 200mila euro per il prestito più l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, con i blucerchiati che proveranno fino alla fine a strappare solo il diritto. Sullo sfondo Cremonese e Siviglia. Colley alla Salernitana e Dragovic alla Samp, una doppia operazione che potrebbe decollare in poco tempo.