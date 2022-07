Ieri, a Ponte di Legno, lasi è concentrata in un summit di mercato che ha coinvolto il responsabile dello scouting Baldini, Marco Giampaolo, Osti e Faggiano. E' stata l'occasione giusta, per i blucerchiati, per fare il punto su alcune operazioni in uscita, e sui giocatori che il tecnico sta valutando. Le riflessioni principali, però, riguardano la- A Genova, dopo l'esperienza spagnola, è rientrato Jeison. Giampaolo lo sta valutando per capire se il giocatore può integrarsi o meno nelle dinamiche di reparto. Per il colombiano pesa anche la, acquistato per oltre 13 milioni di euro e attualmente a bilancio a 11, e l'elevato stipendio. Cederlo adesso potrebbe essere un bagno di sangue. Difficile rientrare dell'investimento. Oltretutto, il Doria deve versare ancora quasi 7 milioni di euro al Valencia (6 milioni e 850mila euro) per il suo acquisto, perfezionato da Ferrero nell'estate 2019.- Un centrale doriano sicuro di un posto da titolare attualmente in seno al club blucerchiato è Omar. A Giampaolo il gambiano piace, conosce la linea e i movimenti, e il tecnico lo considera un perno della retroguardia. Colley però a differenza di Murillo può avere mercato. Il suo peso a bilancio, considerando gli ammortamenti, è di soli 6 milioni e ilpotrebbe a breve cercare l'assalto. L'ex Genk piace al ds granata Vagnati, che lo aveva già seguito, e adesso la società di Cairo dispone della liquidità necessaria per operare in entrata. Colley piace anche all'estero, in particolare in Premier, ma ha già da tempo fatto sapere tramite il suo procuratore di essere disposto a lasciare Bogliasco soltanto a fronte di un'offerta migliorativa, in termini economici ma anche sportivi.