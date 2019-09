Nonostante la chiusura del mercato, la Sampdoria starebbe continuando a guardarsi attorno alla ricerca di possibili rinforzi dalla lista dei calciatori svincolati. In questo elenco c'è anche una vecchia conoscenza dei blucerchiati, ossia Matias Silvestre.



Il centrale argentino, alla ricerca di un nuovo contratto dopo essersi libierato in seguito all'esperienza con l'Empoli, sarebbe stato proposto dagli agenti al club doriano. Il difensore sarebbe oltretutto molto felice di tornare a Genova, città in cui si era ambientato molto bene.



La Samp starebbe riflettendo sull'operazione, così da consegnare a Di Francesco un rinforzo per un reparto parso nettamente in difficoltà nelle prime uscite. Lo scorso anno nonostante la retrocessione Silvestre, classe 1984, ha comunque disputato 35 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia dell'Empoli.