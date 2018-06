Aveva fatto rumore ieri pomeriggio l'indiscrezione che parlava di un Fabio Quagliarella sempre più lontano dalla Sampdoria. Addirittura era stata ventilata la possibilità di una risoluzione di contratto per il numero 27 blucerchiato, richiesto dal Parma. La notizia è durata pochissimo perchè lo stesso attaccante campano ha postato su Instagram la foto dell'articolo in questione, sottolineando con un eloquente 'fake news' (notizia finta) la scarsa veridicità della voce.



La Samp ha una posizione piuttosto chiara in merito al futuro dell'ex Napoli e Juve. Il Doria ha ancora un anno di contratto con Quagliarella, e intende rispettarlo. Il centravanti stabiese ha un ruolo di primo piano nello scacchiere di Giampaolo, e pure come 'chiocchia' per i tanti giovani di proprietà di Corte Lambruschini. Ovviamente, se a Quagliarella dovesse arrivare la proposta di un nuovo contratto da qualche altra società - magari un biennale - potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di lasciare Genova.



Il sogno di 'Quaglia' era il rinnovo con la Samp, e in questo senso vanno letti i numerosi messaggi lanciati nel corso della stagione dal giocatore. I blucerchiati però non sembrano intenzionati a proporre un ulteriore anno di contratto al calciatore classe 1983.