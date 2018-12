Intrecci sull'asse Genova - sponda Sampdoria - e la Milano rossonera. Il Milan e i blucerchiati si affronteranno in Coppa Italia al Ferraris il 12 gennaio: sarà una ghiotta occasione per la squadra di Giampaolo, che però si deve guardare anche dall'assalto del club milanese per Fabio Quagliarella. Il punto con il corrispondente di Calciomercato.com Lorenzo Montaldo.