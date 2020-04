Uno sguardo al futuro, in attesa delle decisioni sulla ripresa e sulla partenza del calciomercato. La Sampdoria ragiona sulle prossime mosse, sia in entrata che in uscita. Se manterrà la categoria il Doria probabilmente deciderà di puntare sui giovani e sulle future plusvalenze. In questo senso va letto ad esempio l'acquisto di Damsgaard, promettente talento norvegese.



Il mercato, però, dipenderà dai riscatti ancora in ballo, ad esempio quello di Murillo e Caprari. Il loro innesto secondo Tuttosport produrrebbe liquidità per le casse di Corte Lambruschini. Nel frattempo però la Samp dovrà poi risolvere la situazione legata ai profili in scadenza: sono quattro le situazioni in particolare da sciogliere, ossia Barreto, Yoshida, Bertolacci e il giovane portiere Falcone.