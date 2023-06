In casa Sampdoria tiene banco la questione allenatore, ma il capitolo del nuovo direttore sportivo è altrettanto importante. A Genova si continua a parlare per l'incarico di Matteo Tognozzi, oggi alla Juventus. Negli ultimi giorni però è circolato anche il nome di Filippo Giraldi, ex uomo dei Pozzo lo scorso campionato in Premier, al Nottingham Forest.



Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe stato anche un confronto con Mattia Baldini, attuale ds blucerchiato in scadenza a fine settimana. Come scout invece circola il nome di un altro elemento scuola Juventus, Lorenzo Giani. L'osservatore si era trasferito al Tottenham con Paratici dopo l'esperienza bianconera. Proprio la figura di Paratici sembra essere il collante di tutta la vicenda, come testimoniato dai tanti legami con la Juve, tanto è vero che l'ex dirigente della Vecchia Signora pare svolgere la funzione di vero e proprio consigliere ombra in queste settimane.



Alla Samp arriverà anche un ulteriore cuore bianconero: il ruolo di direttore generale 'in pectore' è appannaggio da tempo di Nicola Legrottaglie: sta già lavorando su questo fronte. L'ex difensore potrebbe firmare in settimana.