Sarà una mattinata importante per la Sampdoria, impegnata questa mattina con il molto pubblicizzato incontro con Papa Francesco. L’appuntamento è stato fissato poco prima di mezzogiorno. Presente ovviamente Ferrero con parte della sua famiglia e alcuni conoscenti. Oltre al Viperetta, prenderà parte all’appuntamento anche Gianluca Vidal.



La squadra ha modificato la sua routine per questo nuovo incontro con il Pontefice, dopo quello del 2016. La Samp è partita con volo Charter alle 9 di questa mattina per Roma, incontrerà il Santo Padre e nel pomeriggio svolgerà la rifinitura in un centro sportivo della Capitale. Entusiasta Ranieri: “Avere la fortuna di incontrare il Sommo Pontefice è motivo di grande felicità” ha detto ieri.