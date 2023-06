Il nuovo corso della Sampdoria è già iniziato, ma dal giorno dell'ormai celebre assemblea Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi sono attesi a Genova. La giornata giusta però è arrivata, perché i due nuovi proprietari del club blucerchiato domani saranno a Corte Lambruschini, per iniziare a riconfigurare la Sampdoria. In ballo ci sono circa 60 posizioni in scadenza in seno alla società.



Radrizzani si sta concentrando più sull'aspetto tecnico, mentre Manfredi, tramite Gestio Capital, è impegnato sugli aspetti finanziari della vicenda. I due imprenditori inizieranno a riprogrammare anche la struttura e gli organigrammi. C'è attesa per capire chi prenderà la poltrona di presidente: il ruolo potrebbe toccare anche a Radrizzani, l'ipotesi è già stata ventilata a Genova. Nella nuova Samp però potrebbe esserci un amministratore delegato, carica mai emersa durante la gestione Ferrero. L'incarico di a.d. potrebbe toccare proprio a Manfredi, anche se di recente era uscito anche il nome di Mencucci, ex Leeds.