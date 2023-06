E' stata una giornata campale per la Sampdoria, e per la nuova proprietà blucerchiata. Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani ieri erano a Genova, per la presentazione di Andrea Pirlo e anche per parlare per la prima volta a stampa e tifosi. Poi, i due uomini d'affari hanno preso strade diverse. Radrizzani è tornato subito a Milano: la sua permanenza genovese, durata circa 24 ore, si è subito conclusa per iniziare ad imbastire il calciomercato in attesa della definizione del nuovo ds.



Manfredi invece è rimasto a Genova. L'imprenditore questa mattina è atteso a Corte Lambruschini, per incontrare altri dipendenti Samp e delineare alcune situazioni contrattuali, a partire da quella dell'attuale ds Baldini per arrivare a Giovanni Invernizzi e Felice Tufano per la Primavera e a Marco Palmieri e Salvatore Mango per il calcio femminile.