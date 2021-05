L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri si è detto più volte disponibile a rimanere a Genova in blucerchiato, a patto di conoscere bene i programmi e gli obiettivi societari per la prossima stagione. Non a caso, il tecnico ha parlato esplicitamente di 'elmetto', in caso di stagione travagliata e complessa. Il mister doriano capisce la situazione, la crisi del mondo del calcio, ed è disposto ad adeguarsi, sacrificando anche ad esempio una parte di ingaggio. Ranieri, però, chiede delle risposte a breve.



Secondo La Repubblica tra mercoledì e giovedì ci sarà l'incontro tanto atteso. Ferrero vedrà Ranieri e i dirigenti, in particolare Osti e Pecini, per trattare il capitolo rinnovi. La sensazione è che, se si dovesse concretizzare l'addio, sarà per volontà di Ferrero, desideroso di cambiare e di proporre una nuova rivoluzione alla Sampdoria.