Nel presentare la partita contro lo Spezia, in programma domani sera, l'allenatore dellaClaudioha commentato anche la situazione del suo attacco, che sta vivendo giornate molto intense. Sulle prime pagine sono finiti recentemente Fabio Quagliarella, per la sua dichiarazione d'amore alla Samp, Mikkel Damsgaard per la prestazione offerta con l'Inter e pure Keita Balde dopo il gol ai nerazzurri.Si parte dall'eventuale riconferma di Keita, messa in dubbio dal tecnico: "​. Perché in casi come il suo la prima partita la giochi sulle ali dell'entusiasmo, sulla voglia di dimenticare i tanti mesi passati non giocando o infortunato. La seconda è invece sempre quella più difficile. Ora parlerò con lui per capire se farlo giocare dall'inizio o portarlo in panchina" ha detto a Il Secolo XIX."Credo cheai calciatori che ho e agli avversari che di volta in volta affrontiamo. Molto dipende anche dagli stati di forma, durante la settimana io valuto, analizzo, sono i miei calciatori a farmi venire o cambiare le idee" aggiunge Ranieri. "Ormai li conosco bene tutti. Ecco perché cambio con frequenza. La mie scelte hanno il fine di mettere in difficoltà l'avversario e di vincere.è comunque un ragazzo con i piedi ben saldi per terra".E per quanto riguarda Quagliarella e Ramirez? "A Fabio ho fatto iper quelle dichiarazioni sul proprio sito verso la Samp, è un punto di riferimento.sa quanto lo stimo. Io guardo tutti, e poi scelgo"