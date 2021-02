Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, non ha fretta per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il tecnico blucerchiato aspetta in buon ordine la telefonata di Ferrero, come conferma lui stesso: “Non c’è una tempistica vera e propria. Quando il presidente mi chiamerà, io parlerò. Ora mi sembra onestamente prematuro” ha detto il tecnico.



Ranieri poi si è detto estremamente comprensivo nei confronti del Viperetta: “Se fossi io il presidente e avessi l’allenatore in scadenza aspetterei di centrare l’obiettivo. Il nostro è 40 punti, o 43 come dice Ferrero" ha aggiunto a Il Secolo XIX. "Arriviamoci e poi vediamo se l’allenatore va ancora bene o no. Io poi non ho mai avuto la smania del rinnovo, non sono uno che spinge per la firma. Vado avanti per la mia strada. Sapete cosa mi piace? Andare ogni giorno al campo e allenare” conclude Ranieri.