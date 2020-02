Questo il report dell'allenamento della Sampdoria in vista del match contro la Fiorentina: "Due gruppi di lavoro nella seconda mattinata di preparazione in vista della gara casalinga di domenica pomeriggio con la Fiorentina. I blucerchiati, compreso Fabio Depaoli, si sono alternati tra esercitazioni di sviluppo della forza in palestra e trasformazione sotto forma di tattica a reparti in campo. Una sola seduta differenziata, quella di Alex Ferrari prevista dal protocollo di recupero post-intervento. Domani, giovedì, ancora un allenamento mattutino".