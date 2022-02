La Sampdoria, nelle ultime ore di mercato, ha cercato in ogni modo di consegnare a Marco Giampaolo una nuova punta, per rafforzare il pacchetto offensivo. Dopo aver visto svanire il sogno Gregoire Defrel, il Doria ha intrapreso due strade: una conduceva a Samu Castillejo, e l’altra per Federico Bonazzoli.



L’esterno del Milan ha rifiutato la destinazione, mentre la punta della Salernitana è stata bloccata proprio dal club campano. Secondo Il Secolo XIX i granata, impegnati nella corsa salvezza, hanno chiesto alla Samp di rispettare l’accordo di prestito fino a fine stagione.