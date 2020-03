A distanza di qualche tempo dalle dimissioni improvvise del vicepresidente della Sampdoria Paolo Fiorentino, continuano ad emergere retroscena relativi all'inaspettato colpo di scena. L'addio di Fiorentino, come è noto, è costato la caduta dell'intero CdA, a distanza di due giorni dalla gara con la Fiorentina. Questo perchè Ferrero, il 23 dicembre scorso, aveva modificato (con approvazione del commercialista Vidal) lo statuto sociale, inserendo un passaggio all'articolo 30. La frase in questione recita: "Al venir meno anche di un solo amministratore, per qualsivoglia motivo, l'intero organo amministrativo decade".



E' un particolare piuttosto curioso, non comune in una società di calcio. I rischi infatti sono alti: se un consigliere si fosse dimesso ad esempio a gennaio, l'intero mercato sarebbe stato bloccato perchè la società avrebbe potuto assolvere solo all'ordinaria amministrazione.



C'è però un altro retroscena raccolto da Il Secolo XIX. Secondo il quotidiano Fiorentino non avrebbe avvisato nessuno degli altri consiglieri delle sue intenzioni, cogliendo di sorpresa l'intero CdA. I motivi sono stati definiti 'personali', ma Fiorentino non si è mai voluto esporre direttamente spiegando la scelta.