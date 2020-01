Nonostante un inizio di stagione piuttosto difficile, alcuni calciatori in forza allacontinuano a far gola a parecchie società. Uno dei giocatori più interessanti tra le fila dei blucerchiati ​è senza ombra di dubbio Karol, vero e proprio veterano del club genovese. Il centrocampista ​ha infatti suscitato parecchio interesse, tanto è vero che a Corte Lambruschini si sono ritrovati due offerte sul tavolo per l'ex Lech Poznan.Le proposte ricevute dalla Samp secondo Il Secolo XIX sarebbero arrivate. Stando al quotidiano però entrambe sarebbero state ritenute troppo basse, perchè al di sotto deidi euro chiesti da Ferrero per il numero 7 doriano. Inoltre Linetty pare ormai prossimo a sottoscrivere il nuovo accordo con la Samp.