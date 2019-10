Dietro alla trattativa per portare Claudio Ranieri alla Sampdoria ci sono tanti retroscena e indiscrezioni. Uno, ad esempio, riguarda due ex calciatori molto legati ai colori giallorossi, Antonio Cassano e Francesco Totti. Mercoledì sera, mentre erano in corso le consultazioni per decidere il futuro mister, Ferrero ha telefonato proprio a Cassano, per invitarlo alla partita con la Roma. A seguito dell'invito, esteso anche a Totti, il Viperetta ha chiesto un parere a Fantantonio sul futuro allenatore della squadra.



Secondo Il Secolo XIX Cassano avrebbe immediatamente risposto facendo il nome di Ranieri. A quel punto Ferrero avrebbe chiesto a Cassano di informarsi anche sul parere di Totti, che avrebbe avvallato la scelta. In seguito, sempre Cassano avrebbe ricontattato Ferrero, invitandolo a sentire direttamente Totti.



Non è finita qua. E' stata una serata di telefoni roventi, perchè ci sarebbe stata una chiamata Ferrero-Totti, con il Pupone che avrebbe invitato il presidente a sentire direttamente Ranieri. La prima chiamata tra il futuro tecnico blucerchiato e il numero uno di Corte Lambruschini sarebbe arrivata a cavallo della mezzanotte, di fatto preparando il terreno all'incontro del giorno successivo e all'intesa. Cassano e Totti, entrambi contenti di essere presi in considerazione da Ferrero, domenica potrebbero essere in tribuna per la gara tra Samp e Roma.